Глава ЕК призвала быть готовыми к нестандартным шагам по вступлению Украины в ЕС

Обычно процесс вступления страны в Евросоюз (ЕС) занимает годы, однако ситуация с Украиной является экстраординарной. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNN.

«Ситуация экстраординарная, так что нам приходится принимать необычные шаги. Но одно для меня ясно: <...> когда Украина будет восстановлена (и мы поддержим Украину в восстановлении), одновременно пройдут реформы. Так что это экстраординарный способ переделать страну и двинуться по пути в Европейский союз. Важный шаг в этом направлении мы сделали вчера (8 апреля)», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина, без сомнения, является частью европейской семьи.

8 апреля фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием Евросоюз, и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

7 марта Agence France-Press со ссылкой на французское председательство в ЕС сообщили о начале рассмотрения Еврокомиссией заявок на вступление Украины, Молдавии и Грузии на членство в организации. 28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.