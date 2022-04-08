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Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для переговоров по вступлению в ЕС
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером в пятницу, 8 апреля.

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«Здесь мы имеем пересекающиеся дороги, ваша дорога к ЕС начинается, это уже близкий путь. Я передам вам сейчас эту папку, этот опросник, здесь вопросы, надо дать на них ответы. Это формальные рекомендации», — сообщила фон дер Ляйен. Ее слова привели во французском издании Le Monde.

Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием Евросоюз и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно. Глава Еврокомиссии назвала опросник очень важным этапом становления частью семьи и основанием для дискуссий в ближайшие недели.

«Это очень и очень мощный сигнал, который говорит о том, что Украина и Европейский союз вместе. Это подтверждает, что мы будем работать вместе. Важнейшее — это то, что мы разделяем одни и те же ценности. И именно за них мы боремся. За свободу, за права наших людей, за право выбора, за право защищать, рождаться, жить и жить долго в нашем свободном государстве», — выразил свое почтение за оказанную возможность Зеленский, добавив благодарность за принятие пятого санкционного пакета против России.

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, теперь в списке 1091 человек.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Также в ЕС запретили экспорт в РФ предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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