Евросоюз (ЕС) расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 8 апреля, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, отныне в списке 109 1 человек и В это число включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Накануне в инвестиционной группе «Атон» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — объемы газа могут быть перенаправлены на другие рынки. В «Атоне» отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».