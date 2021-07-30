СНБО Украины утвердил новую стратегию противодействия России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО, а также нацелена на противодействие политике России. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности... В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны»,— заявил он журналистам в ходе брифинга.

По словам Кулебы, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики страны. Среди них особое место занимают обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие «агрессивной политике РФ» и курс на членство в ЕС и НАТО.

Кроме того, стратегия предусматривает продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защиту прав украинцев за границей и продвижения позитивного имиджа Украины в мире.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу — интеграции с НАТО.

Ранее, 4 июля, Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях. В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.

1 июля Дмитрий Кулеба сообщил, что страна станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. При этом он уточнил, что в настоящее время в альянсе, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины, но он есть касательно самого факта вступления.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.