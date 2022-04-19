В Госдуме оценили перспективы принятия Украины в ЕС

Процесс принятия Украины в состав Евросоюза будет «плавающим», поскольку не все европейские страны поддерживают эту инициативу. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Что-то разумное прогнозировать сейчас довольно-таки сложно, потому что в поведении многих руководителей европейских стран подчас отсутствуют логика и последовательность. Но я думаю, что есть страны, которые из политических соображений готовы принять Украину в ЕС, а есть те, кто нет. Поэтому процесс будет плавающий. Я думаю, сейчас будут оказывать определенное давление на страны. Завтра это не решится», — отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

На следующий день официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

10 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. Страна, без сомнения, является частью европейской семьи, отметила политик.

8 апреля она передала Зеленскому анкету-опросник, после заполнения которой ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.