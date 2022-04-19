Евросоюз получил от Украины первую часть анкеты по вступлению в ЕС

Евросоюз (ЕС) получил от властей Украины первую честь опросника по вопросу предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в состав сообщества и ждет вторую для начала процесса оценки документов. Об этом заявил 19 апреля на пресс-конференции в Брюсселе официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Да, я могу подтвердить, что власти Украины предоставили первую часть опросника», — отметил политик.

По его словам, по получении второй части опросника в ЕК начнут работу по составлению оценки предоставленных документов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата по вступлению в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

10 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. Страна, без сомнения, является частью европейской семьи, отметила политик.

8 апреля она передала Зеленскому анкету-опросник, после заполнения которой ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.