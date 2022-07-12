ЕС намерен выделить еще €500 млн на военную помощь Украине

Евросоюз намерен дополнительно выделить €500 млн на оказание военной помощи Украине. Об этом 12 июля заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.

«Мы сейчас обсуждаем возможность пятого транша в размере€ 500 млн», — заявил он на совместном заседании с депутатами Европарламента.

Средства будут выделяться из Европейского фонда мира. Ранее с февраля из него уже было выделено в общей сложности €2 млрд. Последний транш был анонсирован 16 мая.

Ранее 12 июля Евросоюз утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

При этом 10 июля стало известно, что правительство Германии в течение месяца блокирует пакет финансовой помощи Украине от стран Европейского союза в размере €9 млрд. По данным журналистов, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступает против планов Европейской комиссии оказывать помощь Киеву за счет общего долга Европы, который изначально предназначался для преодоления последствий глобальной пандемии COVID-19.

7 июля сообщалось, что бюджетные органы Еврокомиссии заблокировали выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть долг.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

Страны Запада оказывают финансовую помощь Украине в связи с проведением спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Спецоперация началась после того, как ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась из-за обстрела украинских военных.

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