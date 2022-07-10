ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд
Правительство Германии в течение месяца блокирует пакет финансовой помощи Украине от стран Европейского союза в размере €9 млрд, сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на анонимные источники.
По данным газеты, министр финансов Германии Кристиан Линднер выступает против планов Европейской комиссии оказывать помощь Киеву за счет общего долга Европы, который изначально предназначался для преодоление последствий глобальной пандемии COVID-19.
Согласно данным из публикации, украинские власти оценивают потребность экономики и армии своей страны в $5 млрд. Кроме того, по данным от анонимного источника, Украина намерена объявить о дефолте в сентябре этого года.
Авторы статьи также отмечают, что позиция Германии вызывает негодование и разочарование со стороны Украины. В Киеве осознают, что ФРГ тормозит с передачей денег потому, что надеется обойти часть антироссийских санкций, что в будущем обеспечит гарантии поставок природного газа в Европу.
Ранее, 7 июля, сообщалось, что бюджетные органы Еврокомиссии заблокировали выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть долг.
Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, прежде Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) только в месяц выросло до $4,4 млрд. Весь бюджет страны в месяц равен $8,46 млрд. Он отметил, что такие огромные цифры Киеву взять неоткуда, тем более когда экономика страны парализована. На этом фоне решение заблокировать новый транш кредита, по его мнению, выглядит вполне логичным.