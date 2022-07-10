Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman
Экономика
Газ в Европе может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Мир
Майкла Джексона посмертно обвинили в использовании поддельного голоса
Мир
На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Политика
В Госдуме заявили о препятствовании США урегулированию конфликта вокруг Украины
Мир
ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд
Мир
Задержан осуществлявший наводку для удара ВСУ по объектам Новой Каховки
Мир
Марин Ле Пен сочла совершенно неэффективными санкции против России
Экономика
В Германии заявили о скором крахе экономики страны из-за санкций
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайшие часы
Мир
Ле Пен назвала ошибочным мнение Киева о военном решении конфликта

ФРГ на протяжении месяца блокирует пакет помощи для Украины на €9 млрд

Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Германии в течение месяца блокирует пакет финансовой помощи Украине от стран Европейского союза в размере €9 млрд, сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на анонимные источники.

Один для всех: зачем ЕC орган по контролю за санкциями
И почему это в чем-то даже на руку России

По данным газеты, министр финансов Германии Кристиан Линднер выступает против планов Европейской комиссии оказывать помощь Киеву за счет общего долга Европы, который изначально предназначался для преодоление последствий глобальной пандемии COVID-19.

Согласно данным из публикации, украинские власти оценивают потребность экономики и армии своей страны в $5 млрд. Кроме того, по данным от анонимного источника, Украина намерена объявить о дефолте в сентябре этого года.

Авторы статьи также отмечают, что позиция Германии вызывает негодование и разочарование со стороны Украины. В Киеве осознают, что ФРГ тормозит с передачей денег потому, что надеется обойти часть антироссийских санкций, что в будущем обеспечит гарантии поставок природного газа в Европу.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что бюджетные органы Еврокомиссии заблокировали выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть долг.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, прежде Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) только в месяц выросло до $4,4 млрд. Весь бюджет страны в месяц равен $8,46 млрд. Он отметил, что такие огромные цифры Киеву взять неоткуда, тем более когда экономика страны парализована. На этом фоне решение заблокировать новый транш кредита, по его мнению, выглядит вполне логичным.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022