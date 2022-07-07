Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) препятствует предоставлению €1,5 млрд Украине по линии Европейского инвестиционного банка, поскольку опасается, что средства не будут возвращены. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает агентство Bloomberg.

«В данной ситуации Украина столкнулась с «Уловкой-22»: страна настаивает на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву, однако <...> выдача кредита блокируется бюджетным подразделением Европейской комиссии из-за опасений по поводу финансовой надежности», — говорится в публикации.

Отмечается, что ЕК настаивает на повышении провизии по кредиту — суммы предполагаемых убытков — до 70% от общего финансирования против традиционных 9%.

Ранее в этот день сотрудники Кильского института мировой экономики в Германии (IfW) заявили о сокращении военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, В поставках оружия отмечается «большой разрыв между обещанной и фактически предоставленной поддержкой». Также финансовое положение украинского государственного бюджета, по мнению экспертов, далеко не безопасное.

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