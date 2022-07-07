В Лугано договорились выделить на восстановление Украины $1,9 млрд

Украине на восстановление выделять почти $1,9 млрд, заявил в среду, 6 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам международной конференции по восстановлению страны в швейцарском Лугано.

«Почти $1,9 млрд. Именно на такую сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на конференции, проходившей 4-5 июля в Лугано, власти Украины представили план по восстановлению страны, предусматривающий расходы в объеме $750 млрд. Конференция завершилась принятием декларации из семи пунктов.

В частности, $600 млн предусмотрены на финансовую поддержку, более $500 млн — на развитие аграрного сектора. Еще свыше $500 млн планируют направить на подготовку к отопительному сезону, и почти $250 млн — на развитие проектов цифровой трансформации.

«Благодарны правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность», — говорится в посте Шмыгаля.

Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда, заключил он.

4 июля премьер-министр Украины заявил, что восстановление страны должно происходить за счет конфискованных активов России и ее олигархов. Он оценил их стоимость в €300–500 млрд.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не приемлют идею о восстановлении Украины за счет замороженных золотовалютных резервов России. Он добавил, что в Кремле следят за ситуацией и продумывают возможные меры по недопущению конфискации активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Накануне газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Страны Запада конфискуют российские активы в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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