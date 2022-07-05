В Кремле выступили против восстановления Украины за счет ЗВР России

В Кремле не приемлют идею о восстановлении Украины за счет замороженных золотовалютных резервов России. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Использование замороженных ЗВР России на восстановление Украины было бы абсолютно незаконным, Россия категорически против этого», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что в Кремле следят за ситуацией и продумывают возможные меры по недопущению конфискации активов.

«Конечно, мы анализируем те меры, которые могут быть эффективными в плане урегулирования этой незаконной ситуации», — отметил Песков.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление страны должно происходить за счет конфискованных активов России и ее олигархов. Он оценил их стоимость в €300–500 млрд.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Накануне газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИД Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» выразил мнение, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов в пользу Украины британским политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж». Он напомнил, что подобные заявления уже звучали и от США, Канады.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июня, использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

Шмыгаль 11 мая сообщил, что украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву. До этого, 10 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

Страны Запада конфискуют российские активы в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».