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Сюжет:

Захарова предупредила об ответных шагах за использование активов России

Захарова: РФ будет рассматривать использование ее активов без согласия как недружественный шаг
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ. Такое заявление в среду, 29 июня, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно- недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов», — сказала она в ходе брифинга.

25 июня сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. По данным агентства, этот законопроект является частью 450-страничного проекта бюджета Канады, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций.

20 июня в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

30 мая журналист Financial Times Джиллиан Тетт выразил мнение, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. В настоящий момент, пишет издание, Евросоюз пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине. Пока что законы в странах объединения не позволяет этого сделать.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

25 мая сообщалось, что Евросоюз на фоне антироссийских санкций с начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд.

До этого, 9 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации по защите Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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