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Евросоюз заморозил активы бизнесменов из России на €10 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Евросоюз (ЕС) на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. Такие данные указал немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на DPA и Еврокомиссию.

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Сообщается, что в начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3.

23 мая власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы заявили в своем письме о планируемом призыве к конфискации замороженных Европейским союзом активов олигархов РФ, которые в дальнейшем пойдут на восстановление разрушенной украинской территории. К слову, 3 мая Украина оценила сумму, которая нужна на восстановление, примерно в $600 млрд.

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22 мая глава минфина ФРГ Кристиан Линднер не одобрил идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. По словам немецкого министра, Германия открыта к предложениям ЕС об изъятии российских государственных активов в пользу Киева, однако считает слишком серьезными сложности, которыми чревата конфискация собственности попавших под западные санкции россиян.

18 мая сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 мая заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад среди антироссийских мер практикует «настоящий грабеж».

23 марта президент России Владимир Путин сказал, что западные государства, заморозив российские резервы, объявили дефолт своим обязательствам перед Россией и подвели черту под надежностью своих валют.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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