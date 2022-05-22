Минфин Германии предостерег от конфискации активов россиян для Украины

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил изданию Financial Times 22 мая, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

«Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов», — указала газета.

По словам немецкого министра, Германия открыта к предложениям Евросоюза (ЕС) об изъятии российских государственных активов в пользу Украины, однако считает слишком серьезными сложности, которыми чревата конфискация собственности попавших под западные санкции россиян.

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«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — признал министр.

Он также добавил, что хотел бы принять участие в политической дискуссии о том, как убеждать российских бизнесменов «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе».

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Известно, что в рамках санкций Евросоюза в Финляндии 11 мая арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. 5 мая французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье бизнесмена из РФ Михаила Фридмана. 1 апреля в Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн. До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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