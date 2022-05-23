Четыре страны ЕС поддержат изъятие замороженных активов России

Литва, Словакия, Латвия и Эстония призовут к конфискации замороженных активов России, замороженных Евросоюзом, для финансирования восстановления Украины. Об этом говорится 23 мая в совместном письме четырех стран, сообщает Reuters.

«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», — говорится в письме.

Документ представят во вторник министрам финансов Евросоюза (ЕС). Также в письме содержится призыв к блоку из 27 стран начать подготовку новых санкций против Москвы. Предполагается, что если Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине, то между ЕС и Москвой не должно остаться никаких экономических связей.

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Европейская комиссия заявила в прошлую среду, что может проверить, возможно ли арестовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, но не упомянула резервы центрального банка. Различные официальные лица ЕС предупреждали, что конфискация активов сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

«В тех случаях, когда законные способы конфискации активов не будут определены, их следует использовать в качестве рычага и выпускать только после того, как Россия возместит Украине весь нанесенный ущерб», — заявили четыре страны.

3 мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны, примерно в $600 млрд.

22 мая глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил изданию Financial Times, что не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. По словам немецкого министра, Германия открыта к предложениям ЕС об изъятии российских государственных активов в пользу Киева, однако считает слишком серьезными сложности, которыми чревата конфискация собственности попавших под западные санкции россиян.

18 мая сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 мая заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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