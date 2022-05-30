Financial Times предостерег Запад от передачи активов РФ Украине

Возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада, считает журналист Financial Times Джиллиан Тетт.

В настоящий момент, пишет издание, Евросоюз пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине. Пока что законы в странах объединения не позволяет этого сделать.

По словам журналиста, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества.

Тетт отметила, что действия Евросоюза не имели бы под собой юридического основания. Кроме того, призывы к передаче Украине замороженных российских активов вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада, указала журналист.

«Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить», — объяснила Тетт

Как заметила автор статьи, если западные государства не разработают для этих действий последовательную и прозрачную структуру, им грозят годы судебных тяжб, а также утрата доверия.

Журналист считает, что позволить передачу российских активов Украине могло бы создание специальной комиссии в ООН или использование законодательства США.

Но при этом Тетт указала, что реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, а второй остается юридически спорным.

Ранее, 25 мая, в министерстве экономики, образования и науки Швейцарии заявили «Известиям», чтозакон об эмбарго в настоящий момент не дает правовых оснований для конфискации и передачи активов.

17 мая сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы (ЗВР) России из-за ситуации вокруг Украины.Указывалось также, что о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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