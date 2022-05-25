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В Швейцарии заявили об отсутствии правовых норм для конфискации имущества РФ

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Фото: Pixabay
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Закон об эмбарго в настоящий момент не дает правовых оснований для конфискации и передачи активов. Об этом «Известиям» заявили в министерстве экономики, образования и науки Швейцарии.

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«Соответственно для осуществления такой инициативы потребуется законодательная корректировка. В частности, должно быть гарантировано верховенство закона. В соответствии со швейцарским законодательством препятствия для конфискации активов большие», — сообщил официальный представитель ведомства Майкл Вутрих.

В настоящий момент Евросоюз, куда Швейцария не входит, но придерживается его санкций против РФ, пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине. Пока что законы в странах объединения не позволяет этого сделать.

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Так, глава немецкого Минфина Кристиан Линднер заявил в интервью Handelsblatt, что открыт к идее конфискации активов Центробанка России. Однако, по его словам, возможность конфискации частных активов нужно изучить с точки зрения закона.

«Мы должны уважать верховенство закона даже в отношениях с российскими олигархами», — подчеркнул Линднер.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ЕС скорее всего удастся создать единый механизм, однако из-за этого решения он сам же может столкнуться с долгосрочными негативными последствиями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине

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