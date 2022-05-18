МВФ указал на неготовность решения о конфискации резервов РФ в краткие сроки

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы (ЗВР) России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила первый замдиректора-распорядителя организации Гита Гопинат.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это», — передает слова Гопинат газета Financial Times.

Она также сказала, что о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

В статье подчеркивается, что инициатива конфискации ЗВР России на Западе приведет к краху международной системы политической экономии. По данным издания, в государствах, имеющих напряженные отношения с США и Евросоюзом, уже появилась обеспокоенность по поводу решения заморозить российские средства.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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