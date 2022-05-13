Кулеба попросил G7 конфисковать российские активы для восстановления Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Об этом глава украинского МИДа сообщил 13 мая.

«Сегодня я попросил страны «большой семерки» принять законодательство и внедрить все необходимые процедуры, чтобы конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления страны», — приводит слова министра France24.

Он считает, что рано или поздно страны сделают такой шаг.

11 мая украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву. Кроме того, Верховная рада одобрила закон, который даст возможность конфисковать по определению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

До этого, 9 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.