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В МИД РФ назвали беззаконием инициативу передать Киеву замороженные активы РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инициатива главы евродипломатии Жозепа Борреля об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины является полным беззаконием. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

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«У них аппетит приходит во время еды, такое решение подорвет доверие к Западу. Если инициатива о передаче Украине активов России реализуется, то это навредит самим европейцам», — сказал Грушко.

Кроме того, как считает замглавы МИД РФ, если решения будут приняты они «ударят» по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе.

9 мая Боррель в интервью Financial Times заявил, что в такой инициативе есть логика. Он отметил, что вопрос о том, кто будет платить за восстановление, является одним из ключевых политических вопросов для Евросоюза. По его словам, на это необходима «невероятная сумма денег». По данным газеты, в марте в Евросоюзе обсуждался вопрос о возможности использовать резервы РФ, но Брюссель не выдвигал никаких предложений по этой теме.

Также глава евродипломатии напомнил, что ранее США взяли под контроль активы Центробанка Афганистана на миллиарды долларов и выделили средства на гуманитарную помощь стране, компенсацию выплат семьям жертв терактов.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. До этого, 19 апреля, она рассказала, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

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