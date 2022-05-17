Песков назвал воровством возможную конфискацию замороженных активов ЦБ

Российской стороне или Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины, это станет воровством. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобное решение станет незаконным, вопиющим и требующим соответствующего ответа.

«Это будет продумано, но это требует ответа», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил ряду западных СМИ о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. По словам финансиста, этот вопрос обсуждается странами «Большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе».

Говоря о судьбе уже арестованных частных активов россиян, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона».

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

В тот же день юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями» отметил, что России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. В текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.