Юрист оценил вероятность конфискации активов РФ для восстановления Украины

Сейчас России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками, заявил в пятницу, 13 мая, юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями», комментируя предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к G7 конфисковать российские активы для восстановления страны.

По словам юриста, в текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

«Естественно, это незаконно. Возможно ли? Не юридически, но по-разбойничьи, по-пиратски, конечно, это возможно, они могут пойти на этот шаг. Потому что самый главный шаг по заморозке [активов] уже сделан и теперь гораздо легче их присвоить, направив на свои цели. Мы имеем дело в этой ситуации с разбойниками и пиратами», — подчеркнул Романенко.

Ранее в этот день Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

11 мая украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву. Кроме того, Верховная рада одобрила закон, который даст возможность конфисковать по определению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

До этого, 9 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.