Прямой эфир
Сюжет:

Глава минфина ФРГ Линднер допустил арест зарубежных активов ЦБ РФ

Глава минфина ФРГ Линднер: я «политически открыт» для ареста зарубежных активов ЦБ России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Об этом он рассказал 17 мая в интервью испанской газете El Mundo и ряду других изданий.

Режим разморозки: Швейцария вывела из-под антироссийских санкций $3,4 млрд
Средства на счетах были заблокированы в «превентивном порядке»

По его словам, вопрос обсуждается странами «Большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе».

Говоря о судьбе частных активов, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона». «Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — отметил финансист.

13 мая юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями» отметил, комментируя предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к G7 конфисковать российские активы для восстановления страны, что России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. В текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

Ранее в этот день Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022