Глава минфина ФРГ Линднер допустил арест зарубежных активов ЦБ РФ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Об этом он рассказал 17 мая в интервью испанской газете El Mundo и ряду других изданий.

По его словам, вопрос обсуждается странами «Большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе».

Говоря о судьбе частных активов, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона». «Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — отметил финансист.

13 мая юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями» отметил, комментируя предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к G7 конфисковать российские активы для восстановления страны, что России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. В текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

Ранее в этот день Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.