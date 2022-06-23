В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов

Канадские законодатели рассматривают поправки, которые позволят властям страны конфисковать российские активы. Об этом 24 июня заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат рассказал, что вице-премьер Канады Христя Фриланд инициирует на уровне G7 правовые нормы, позволяющие не просто замораживать российские активы, но и конфисковывать их.

«И сейчас в бюджетном законопроекте в Канаде как раз рассматриваются к нему поправки, чтобы такую практику, совершенно незаконную, узаконить», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

«Мы разбираемся с МИД Канады по тем сюжетам, которые до нас доходят. Ряд компаний российских обращаются к нам, и мы работаем над тем, чтобы эти деньги освободить, но ситуация тяжелая», — отметил глава дипмиссии.

20 июня в ФРГ заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным СМИ, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

26 мая стало известно, что Евросоюз на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. В начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3.

Между тем власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы 23 мая заявили в своем письме о планируемом призыве к конфискации замороженных Европейским союзом активов олигархов РФ, которые в дальнейшем пойдут на восстановление разрушенной украинской территории.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Министр также выразил мнение, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.