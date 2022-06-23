Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдену предрекли крупное унижение из-за Украины
Политика
В ГД назвали невозможной блокировку морского трафика между РФ и Калининградом
Мир
В США заявили о разгромном поражении ВСУ в Донбассе
Мир
Посол Украины Мельник пожаловался на веру немцев в победу России
Мир
В ЛНР допустили освобождение всей территории республики в ближайшее время
Культура
Украину окончательно лишили права провести «Евровидение-2023»
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
Зеленский признал усталость в регионах Украины от темы спецоперации России
Сюжет:

В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов

0
Фото: Global Look Press/Adrian Wyld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадские законодатели рассматривают поправки, которые позволят властям страны конфисковать российские активы. Об этом 24 июня заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Причастная собственность: в РФ хотят национализировать украинские активы
На какие цели могут быть потрачены конфискованные средства

Дипломат рассказал, что вице-премьер Канады Христя Фриланд инициирует на уровне G7 правовые нормы, позволяющие не просто замораживать российские активы, но и конфисковывать их.

«И сейчас в бюджетном законопроекте в Канаде как раз рассматриваются к нему поправки, чтобы такую практику, совершенно незаконную, узаконить», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

«Мы разбираемся с МИД Канады по тем сюжетам, которые до нас доходят. Ряд компаний российских обращаются к нам, и мы работаем над тем, чтобы эти деньги освободить, но ситуация тяжелая», — отметил глава дипмиссии.

20 июня в ФРГ заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным СМИ, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

26 мая стало известно, что Евросоюз на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. В начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3.

Между тем власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы 23 мая заявили в своем письме о планируемом призыве к конфискации замороженных Европейским союзом активов олигархов РФ, которые в дальнейшем пойдут на восстановление разрушенной украинской территории.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Министр также выразил мнение, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022