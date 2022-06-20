В ФРГ заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости россиян

Федеральная прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры у двоих граждан РФ из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Oldenburger Onlinezeitung 20 июня.

Отмечается, что это первый случай в Германии, когда была конфискована недвижимость из-за санкций против РФ. Квартиры находятся в Баварии.

Кроме того, был заморожен банковский счет, на который поступали ежемесячные платежи за аренду в размере около €3500. По данным издания, собственниками имущества являются депутат Госдумы РФ из санкционного списка и его супруга, которые сдавали квартиры.

28 июня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества россиян. Он отметил, что Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

18 марта стало известно, что власти Евросоюза изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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