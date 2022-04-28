В Совфеде предупредили Запад об ответных мерах при конфискации имущества россиян

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества россиян. Об этом в четверг, 28 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

«Без ответных мер такие действия Запада не останутся», — подчеркнул он.

По словам Клишаса, Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

Накануне палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

Ранее, 26 апреля, совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России.

До этого, 21 апреля, украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике. Он также отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране».

Двумя днями ранее стало известно, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

Российский лидер Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

В тот же день российский лидер подписал закон о возможности применить санкции в отношении иностранцев, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления. В частности, иностранцам, нарушившим права россиян, будет запрещено въезжать в Россию. Кроме того, у них арестуют финансовые и иные активы на территории РФ, запретят заключать любые сделки с собственностью и инвестициями, распоряжаться имуществом на территории РФ.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали усиливать после того, как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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