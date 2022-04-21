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Рада упростила процесс конфискации активов попавших под санкции россиян

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Украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Об этом в четверг, 21 апреля, говорится в сообщении на сайте партии «Слуга народа».

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«Верховная рада приняла законопроект № 7194, который вводит новый механизм санкций в отношении субъектов из РФ на период военного положения», — отметила соавтор инициативы, народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко.

Закон направлен на возможность в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании, недвижимость россиян, против которых введены санкции. Средства направят на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба украинцам и помощь государству.

Как отметили в «Слуге народа», законопроект поможет в конфискации активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Ранее в четверг парламент Украины отозвал Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

12 апреля стало известно о задержании политика. На следующий день украинская спецслужба раскрыла подробности его задержания. Согласно заявлению главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

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