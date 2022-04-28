Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву

Палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на финансовую поддержку Украины.

4 апреля стало известно об аресте яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга в порту Пальмы-де-Майорки. Он включен в санкционный список ЕС.

В середине марта появилась информация о том, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике. При этом он отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране».

Двумя днями ранее сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

Ранее, 25 апреля, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в отношении недружественных РФ лиц из любых стран, а не только США, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезда в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера — арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями.

Российский лидер Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

В тот же день российский лидер подписал закон о возможности применить санкции в отношении иностранцев, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления. В частности, иностранцам, нарушившим права россиян, будет запрещено въезжать в Россию. Кроме того, у них арестуют финансовые и иные активы на территории РФ, запретят заключать любые сделки с собственностью и инвестициями, распоряжаться имуществом на территории РФ.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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