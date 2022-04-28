Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о подготовке Киевом фейков о «бесчинствах русских»
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Мир
Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу
Общество
День траура после ЧП в детсаде объявят в районе Ульяновской области 28 апреля
Общество
Путин поручил разработать проект о дистанционной продаже лекарств по рецепту
Мир
Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»
Общество
Осужденный в США российский летчик Ярошенко встретился с семьей
Мир
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Экономика
Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса
Экономика
Собянин заявил о способности экономики Москвы выстоять перед санкциями
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты

Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву

Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов иностранцев на поддержку Украины
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на финансовую поддержку Украины.

4 апреля стало известно об аресте яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга в порту Пальмы-де-Майорки. Он включен в санкционный список ЕС.

В середине марта появилась информация о том, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике. При этом он отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране».

Двумя днями ранее сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

Ранее, 25 апреля, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в отношении недружественных РФ лиц из любых стран, а не только США, был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезда в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера — арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями.

Российский лидер Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

В тот же день российский лидер подписал закон о возможности применить санкции в отношении иностранцев, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления. В частности, иностранцам, нарушившим права россиян, будет запрещено въезжать в Россию. Кроме того, у них арестуют финансовые и иные активы на территории РФ, запретят заключать любые сделки с собственностью и инвестициями, распоряжаться имуществом на территории РФ.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022