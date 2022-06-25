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В Канаде одобрили продажу замороженных российских активов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Adrian Wyld
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Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, этот законопроект является частью 450-страничного проекта бюджета Канады, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Помимо этого, законопроект также включает в себя двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, а также изменения в налоговый и миграционный кодекс страны.

Отмечается, что за принятие данной инициативы проголосовали 56 сенаторов, против высказались 16. Новый закон должен быть утвержден генерал-губернатором.

О том, что в Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов, стало известно 23 июня. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

20 июня в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

25 мая сообщалось, что Евросоюз на фоне антироссийских санкций с начала российской спецоперации заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. В начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3. Кроме того, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят вопрос возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций.

До этого, 9 мая, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

28 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества граждан. Он отметил, что Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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