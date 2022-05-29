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На саммите ЕС обсудят возможность конфискации российских активов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/European Union
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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят вопрос возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. Об этом 29 мая сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.

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«С правовой точки зрения в некоторых странах Евросоюза это сделать практически невозможно, в других — вполне реально», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества россиян. Он отметил, что Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную. До этого, 26 апреля, совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России.

Кроме того, 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз повторила предложение о конфискации замороженных российские активов и передаче их Киеву на восстановление страны.

В то же время в Евросоюзе пока нет четкого понимания о том, как будет осуществляться эта процедура. Но, по словам главы Еврокомиссии, юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

Страны запада вводят санкции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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