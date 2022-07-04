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Guardian рассказала о рассматриваемой Лондоном идее конфискации активов РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. Об этом пишет The Guardian в воскресенье, 3 июля, со ссылкой на слова главы МИДа страны Лиз Трасс.

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Как сообщает издание, на прошлой неделе Трасс сказала депутатам, что поддерживает идею конфискации замороженных российских активов в Великобритании и передачи средств Украине.

«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. В Канаде приняли соответствующий закон. Мы же работаем над этим совместно с МВД и Минфином. Нужно лишь хорошо изучить особенности этого вопроса», — приводит издание слова Трасс.

По ее словам, реализация инициативы требует создания специальной законодательной базы.

1 июля стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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