Guardian рассказала о рассматриваемой Лондоном идее конфискации активов РФ

Великобритания рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. Об этом пишет The Guardian в воскресенье, 3 июля, со ссылкой на слова главы МИДа страны Лиз Трасс.

Как сообщает издание, на прошлой неделе Трасс сказала депутатам, что поддерживает идею конфискации замороженных российских активов в Великобритании и передачи средств Украине.

«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. В Канаде приняли соответствующий закон. Мы же работаем над этим совместно с МВД и Минфином. Нужно лишь хорошо изучить особенности этого вопроса», — приводит издание слова Трасс.

По ее словам, реализация инициативы требует создания специальной законодательной базы.

1 июля стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

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