Страны ЕС заморозили около €14 млрд попавших под санкции против РФ лиц

Власти стран Евросоюза (ЕС) заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Об этом сообщило 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на cвой источник.

Отмечается, что ЕС вместе с союзниками работают над поиском возможностей для лучшего обнаружения активов попавших под санкции лиц. И, кроме того, ищут способы, как им справиться с расходами на управление замороженными активами.

30 июня заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Как отметил Венедиктов, парадокс заключается в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом — геноцидом. Так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

В конце мая сообщалось, что согласно данным Еврокомиссии страны ЕС за время специальной военной операции РФ по защите Донбасса заморозили активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд.

23 мая власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы поддержали изъятие замороженных российских активов, которые в дальнейшем пойдут на восстановление территории Украины. Такая инициатива рассматривалась Евросоюзом. 22 мая Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».