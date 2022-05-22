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Австрия заморозила активы россиян на четверть миллиарда евро

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Georges Schneider
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Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

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Отмечается, что специально для поиска российских активов создана целевая группа управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. Кроме того, в конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах». Министр также считает, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

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23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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