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В Совбезе заморозку российских активов назвали «одной из величайших краж» в истории

Замсекретаря СБ России назвал заморозку активов России одной из величайших краж в истории
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Об этом в четверг, 30 июня, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

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Он также спрогнозировал разрушение Бреттон-Вудской системы как результат подобных действий.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это всё равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сообщил Венедиктов в беседе с «РИА Новости».

Накануне в министерстве финансов Соединенных Штатов Америки сообщили, что за последние 100 дней США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов. В рамках санкционной политики Запада, направленной против Москвы, российские активы замораживают и других странах.

Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

27 мая палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную. 11 июня сообщалось, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости 34 граждан России.

23 мая власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы поддержали изъятие замороженных российских активов, которые в дальнейшем пойдут на восстановление территории Украины. Такая инициатива рассматривалась Евросоюзем. 22 мая Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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