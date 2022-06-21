В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд

В рамках санкционной политики Ирландия заморозила российские активы, объем которых оценивается в €1,72 млрд. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила газета The Irish Times со ссылкой на официальные данные ЦБ республики.

Согласно представленным данным, были получены сообщения о заморозке активов различных фондов и компаний, связанных с физическими и юридическими лицами из России, которые попали под санкционные ограничения.

Как отмечает издание, в апреле объем российских активов, подлежавших заморозке в Ирландии в рамках санкций Евросоюза (ЕС), оценивался на уровне €840 млн.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости 34 граждан России.

До этого, 26 мая, стал известно, что ЕС на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. В начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд. Так, всего за полтора месяца сумма поднялась на 1/3.

Между тем власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы 23 мая заявили в своем письме о планируемом призыве к конфискации замороженных Европейским союзом активов олигархов РФ, которые в дальнейшем пойдут на восстановление разрушенной украинской территории.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Министр также выразил мнение, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

В апреле посол России в Черногории Владислав Масленников заявил, что Черногория фактически приносит свои отношения с Россией в жертву перспективе вступления в Евросоюз (ЕС) в будущем. По его словам, расчет Черногории на то, что «починить» эти отношения можно будет когда-то позже, и уже с позиции члена ЕС, явно наивны.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.