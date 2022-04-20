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Посол обвинил Черногорию в жертвовании отношениями с Россией ради ЕС

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Черногория фактически приносит свои отношения с Россией в жертву перспективе вступления в Евросоюз (ЕС) в будущем. Об этом говорится в заявлении посла России в Черногории Владислава Масленникова.

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«Фактически отношения с Россией приносятся в жертву будущему, в отдаленной перспективе вступлению в Евросоюз. Расчет на то, что «починить» эти отношения можно будет когда-то позже, и уже с позиции члена ЕС, явно наивны. Нереалистичны и попытки некоторых здешних политиков спекулировать ситуацией на Украине для того, чтобы ускорить прием Черногории в ЕС», — заявил Масленников. Его комментарий опубликован на странице посольства РФ в Черногории в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посол также прокомментировал публикацию главы МИД Черногории Джордже Радуловича от 18 апреля, в которой министр обозначил необходимость разрыва дипотношений с российской стороной. Однако спустя несколько часов сообщение было удалено.

«В принципе, вся эта ситуация показывает, что Подгорице в ее рвении солидаризироваться с внешнеполитической линией Евросоюза нужно быть явно осторожнее — и в том, что здесь делают, и в том, что здесь говорят. Фактически одним «непреднамеренным упущением» черногорские коллеги чуть не создали самый серьезный кризис за 15 лет дипломатических отношений между Россией и Черногорией. Плохо то, что за последние восемь лет, в течение которых Подгорица присоединяется к антироссийским шагам ЕС, в двусторонних отношениях не по нашей вине сложилась ситуация, в которой такая ошибка, в принципе, оказалась возможной», — отметил Масленников.

Он пояснил, что информация в удаленной публикации МИД Черногории была преподнесена уже «как свершившийся факт, а не необходимость».

«Было написано: «Вступили в силу следующие меры — разрыв дипотношений». А вечером МИД Черногории в соцсетях принес извинения общественности «в связи с грубым упущением в ранее опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке было указано, что они вступили в силу», — подчеркнул посол.

Днем ранее посольство России в Черногории запросило разъяснений у МИД республики после этой публикации. Также соответствующая российская нота была отправлена в МИД республики.

В тот же день заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Черногории в настоящее время нет смысла отказываться от дипломатических отношений с Россией. По его словам, вероятность того, что Черногория станет первой западной страной, которая разорвет дипломатические отношения с Россией, крайне мала. По словам Фельдмана, Черногория до сих пор сохраняет упрощенный визовый режим для россиян, так как очень заинтересована в сохранении туристического потока из РФ.

До этого, 7 апреля, власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на подобное решение Подгорицы.

4 марта в МИД Черногории заявили, что высылают одного российского дипломата, так как его действия якобы противоречат Женевской конвенции. В ответ на это Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.

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