Россия запросила у Черногории объяснение заявления о разрыве дипломатических отношений

Посольство России в Подгорице во вторник, 19 апреля, запросило разъяснений в связи с опубликованном в Twitter министерства иностранных дел Черногории заявлением о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Соответствующая российская нота была отправлена в МИД республики.

«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — приводит слова российских дипломатов ТАСС.

Речь идет о публикации главы МИД Черногории Джордже Радуловича от 18 апреля, в которой министр обозначил необходимость разрыва дипотношений с российской стороной. Однако спустя несколько часов сообщение было удалено.

Ранее, 7 апреля, власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на подобное решение Подгорицы.

4 марта в МИД Черногории заявили, что высылают одного российского дипломата, так как его действия якобы противоречат Женевской конвенции. В ответ на это Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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