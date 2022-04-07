МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Черногории

Москва даст соответствующий ответ на решение Черногории выслать российских дипломатов. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов ранее в этот же день. Им предписано покинуть страну в течение семи дней.

Кроме того, 4 марта в МИД Черногории также заявляли о высылке одного российского диплома за то, что его якобы уличили в совершении действий, противоречащих Женевской конвенции. В ответ Россия также выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.

6 апреля Захарова отметила, что высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.