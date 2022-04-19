Эксперт оценил вероятность разрыва дипотношений между Россией и Черногорией

Черногории в настоящее время нет смысла отказываться от дипломатических отношений с Россией. Такое мнение заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман высказал во вторник, 19 апреля, комментируя публикацию в официальном аккаунте Twitter МИД Черногории о разрыве межправительственных связей.

«Вероятность того, что Черногория станет первой западной страной, которая разорвет дипломатические отношения с Россией, крайне мала. Явных предпосылок для этого не существует», — сказал Фельдман в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что Черногория до сих пор сохраняет упрощенный визовый режим для россиян, так как очень заинтересована в сохранении туристического потока из РФ.

Отношения между двумя странами испортились после того, как Черногория вступила в НАТО.

«Разорвать дипломатические отношения легко, а на их восстановление уходят годы», — сказал он.

Ранее во вторник посольство России в Подгорице запросило разъяснений в связи с опубликованным в Twitter министерства иностранных дел Черногории заявлением о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Соответствующая российская нота была отправлена в МИД республики.

МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипотношений с Россией, передает НСН.

18 апреля глава МИД Черногории Джордж Радулович сделал публикацию, в которой министр обозначил необходимость разрыва дипотношений с российской стороной. Однако спустя несколько часов сообщение было удалено.

Ранее, 7 апреля, власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на подобное решение Подгорицы.

4 марта в МИД Черногории заявили, что высылают одного российского дипломата, так как его действия якобы противоречат Женевской конвенции. В ответ на это Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».