Матвиенко сравнила заморозку счетов россиян за границей с геноцидом

Заморозка банковских счетов россиян и белорусов за рубежом — это геноцид. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов [за рубежом] по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — сказала она.

Накануне сообщалось, что сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. О том, что в Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов, стало известно 23 июня. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

Ранее, 21 июня, в рамках санкционной политики Ирландия заморозила российские активы, объем которых оценивается в €1,72 млрд.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были депутат Госдумы и его жена.

11 июня сообщалось, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости 34 граждан России.

Новость дополняется