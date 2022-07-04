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ЕК предложила Украине создать платформу по восстановлению страны

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Фото: REUTERS/Michael Buholzer
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Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения специальной военной операции по защите Донбасса. Такое заявление сделала в понедельник, 4 июля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на организованной Швейцарией международной конференции доноров помощи Украине.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны, для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость», — заявила политик.

Она также раскрыла планы по организации текущей осенью всемирной конференции по содействию восстановлению страны. Работа над мероприятием ведется совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем и международными партнерами.

Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Diario 21 июня рассказала о том, что все страны Евросоюза будут участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.

Уже тогда в ЕК были внесены предложения по управлению восстановлением государства, чтобы вместе с Киевом сформировать платформу, куда можно было бы направлять различные инициативы со стороны Евросоюза или финансовых институтов.

5 мая украинский лидер Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами страны для их восстановления. Политик отметил, что это станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

Президент также сообщил, что Киев уже начал готовить «масштабный план восстановления Украины». Сейчас стране, по словам Зеленского, необходима стратегическая поддержка партнеров.

9 апреля Зеленский заявил, что Великобритания готова стать во главе работ по восстановлению Киева и Киевской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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