В Киеве назвали необходимую сумму для восстановления Украины

Для восстановления Украины необходимо $750 млрд. Об этом 4 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в Лугано.

«Мы считаем, что ключевым источником финансирования должны стать конфискованные активы России и российских олигархов. Замороженные активы России, по разным оценкам, составляют от $300 млрд до $500 млрд», — сказал он, отметив, что некоторые страны начали процесс конфискации российских активов.

Также, по его словам, на восстановление страны будут привлечены гранты, льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции, средства из бюджета страны.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Накануне газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИД Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» выразил мнение, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов в пользу Украины британским политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж». Он напомнил, что подобные заявления уже звучали и от США, Канады.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июня, использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

Шмыгаль 11 мая сообщил, что украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву. До этого, 10 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

Страны Запада конфискуют российские активы в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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