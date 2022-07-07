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В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине

Die Welt: военная и финансовая помощь Киеву уменьшается
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военная и финансовая помощь Украине уменьшается, пишет Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики в Германии (IfW).

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Основной проблемой стала ситуация с поставками оружия, утверждают в институте.

По данным директора исследовательского центра Кристофа Требеша, Украина в основном нуждается в ракетных установках и гаубицах. Однако поставляемого европейскими странами оружия на сегодняшний день недостаточно.

«Не только поставляемое оружие, но и обещанное оружие значительно ниже спроса, сформулированного Украиной», — заявил Требеш.

Также поражает в поставках оружия «большой разрыв между обещанной и фактически предоставленной поддержкой», цитирует исследователя издание.

По его словам, только Польша до сих пор выполнила все обещания по поставкам, в частности, отправив более 100 гаубиц Krab из своих собственных запасов.

Финансовое положение украинского государственного бюджета также далеко не безопасное, отмечают эксперты IfW.

«Финансовая помощь Украине по-прежнему выплачивается слишком медленно, чтобы стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе», — заявил Требеш.

В заключение он сообщил, что международные конференции все больше внимания уделяют программам восстановления Украины, хотя страна должна сначала сосредоточиться на нынешней чрезвычайной ситуации.

Требеш предложил создать центральный офис планирования ЕС для поддержки Украины, чтобы военные и финансовые обязательства могли быть скоординированы.

За медленные поставки оружия Украине ранее, 20 июня, раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца. В ответе на критику он подчеркнул, что многие в Киеве «недооценивают сложность вопроса». Он пояснил, что при направлении Киеву современных систем вооружения, таких как гаубицы или зенитные комплексы, необходимо хорошо подготовить солдат, иначе это оружие будет неэффективным. Кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

26 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

При этом поток военной помощи на Украину не прекращается.

Так, в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране на восстановление выделят почти $1,9 млрд. В частности, $600 млн пойдут на финансовую поддержку, более $500 млн — на развитие аграрного сектора. Еще свыше $500 млн планируют направить на подготовку к отопительному сезону, и почти $250 млн — на развитие проектов цифровой трансформации.

1 июля в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности Himars и 150 тыс. снарядов для артиллерии. Американская сторона выделила на эти цели $820 млн. До этого, 28 июня, стало известно, что Киев получит шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

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