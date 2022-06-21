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Шольц отверг критику за медленные поставки вооружения Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг критику за медленные поставки вооружения Украине
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Фото: TASS/dpa/Michael Kappeler
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 июня ответил на критику за медленные поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что многие в Киеве «недооценивают сложность вопроса».

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«Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс», — сказал он в интервью газете Münchner Merkur.

Шольц пояснил, что при направлении Украине современных систем вооружения, таких как гаубицы или зенитные комплексы, необходимо хорошо подготовить солдат, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы, пишет «Газета.Ru».

Ранее украинское информагентство УНИАН пошутило над прибывшим в Киев 16 июня канцлером Германии. Журналисты предложили заставить Шольца ждать такси «до конца месяца или до осени». Таким образом они намекнули на обещания германского политика касательно поставок оружия Украине.

26 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

18 мая состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Немецкая газета Welt сообщала, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, заявили в Кремле.

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