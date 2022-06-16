Украинские СМИ высмеяли Шольца

Украинское информагентство УНИАН пошутило над прибывшим в Киев 16 июня канцлером Германии Олафом Шольцем.

Журналисты предложили заставить Шольца ждать такси «до конца месяца или до осени». Таким образом они намекнули на обещания германского политика касательно поставок оружия Украине.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: «Должно быть в конце месяца. Или осенью», — говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Киеве с Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом.

В конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Ранее в мае состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Немецкая газета Welt сообщала, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, заявили в Кремле.

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