Аналитик назвал причину отказа ЕК выдать Украине кредит на €1,5 млрд

Бюджетный орган Европейской комиссии (ЕК) блокирует новый кредит в размере €1,5 млрд Украине из-за опасений по поводу финансовой надежности и угрозы дефолта в этой стране. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в пятницу, 8 июля.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия препятствует предоставлению €1,5 млрд Украине по линии Европейского инвестбанка, поскольку опасается, что деньги не вернут. Указывалось, что ЕК настаивает на повышении провизии по кредиту — суммы предполагаемых убытков — до 70% от общего финансирования против традиционных 9%.

«Похоже, в Европе начинают осознавать, что Киев не сможет вернуть долг. Это и понятно, так как бюджет Украины дефицитный, основные расходы которого — военного значения», — отметил Сагалаев.

По словам аналитика, ранее Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) только в месяц выросло до $4,4 млрд. Весь бюджет страны в месяц равен $8,46 млрд.

«Естественно, такие огромные цифры Украине попросту взять неоткуда, тем более когда экономика страны просто парализована. Поэтому решение заблокировать новый транш кредита выглядит логичным. Ранее ЕС уже был вынужден временно сократить объем экстренного финансирования, направляемого Киеву. На прошлой неделе транш в размере €1 млрд не был выплачен, поскольку Германия заблокировала более крупный пакет почти на €9 млрд», — рассказал эксперт.

Он добавил, что, согласно данным Нацбанка Украины, с конца февраля объем международной помощи Киеву превысил $75 млрд на покрытие дефицита госбюджета от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи стали США, выделившие $25 млрд, от Евросоюза пришло $11,6 млрд, указал специалист.

Чтобы как-то решить вопрос и снизить финансовые риски при возможном дефолте Украины, ЕК рассматривает вариант перераспределения частей долга, а также перекладывания кредитных рисков на отдельные страны альянса и Европейский инвестиционный банк, рассказал Сагалаев. Однако эта программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине пока не готова, но Еврокомиссия надеется закончить ее до конца лета.

«Учитывая трудности и проблемы в экономике всей еврозоны, а также рекордные значения инфляции, дополнительные расходы в лице Киева странам ЕС и ее жителям явно излишни. Например, читатели немецкого издания Der Spiegel крайне негативно настроены по отношению к желанию Украины получить $720 млрд для восстановления страны и сравнили Украину с бездонной ямой», — сообщил аналитик.

Накануне сотрудники Кильского института мировой экономики в ФРГ (IfW) заявили о сокращении военной и финансовой помощи Украине. По мнению экспертов, финансовое положение украинского госбюджета далеко не безопасное.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Еврокомиссия предложила Киеву создать международную платформу по восстановлению страны после завершения спецоперации РФ по защите Донбасса.

Страны Запада оказывают финансовую помощь Украине в связи с проведением спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Она началась после того, как ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась и их власти попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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