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Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики

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Фото: TASS/EPA/Sergey Dolzhenko
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Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. Об этом 20 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на Global Policy Forum.

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«До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты», — привел он пример.

По словам Зеленского, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

«И когда мы говорим, что Украине надо около $5 млрд ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета, — это не просто цифра», — сказал он.

14 июня в Верховную раду Украины внесли проект обращения к Зеленскому и кабмину с предложением списать внешний государственный долг. По данным минфина страны, внешний долг страны составляет $56,83 млрд. До конца текущего года Киев должен погасить более $3,3 млрд из общей суммы.

20 апреля Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.

В тот же день Киев запросил у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что потребует максимальных объемов бюджетных средств.

МВФ на следующий день согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

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