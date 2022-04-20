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Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики

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Украина запросила у Международного валютного фонда (МВФ) ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Об этом в среду, 20 апреля, заявил директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

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«Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 млрд в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны», — заявила Георгиева в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Она отметила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует максимальных объемов бюджетных средств.

Ранее в этот же день в МВФ сообщили, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Согласно прогнозам, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023-й — 13,1% ВВП, 2024-й — 11,9%, 2025–2026 годы — 10,9–10,8%.

18 апреля стало известно, что Украина просит $50 млрд финансовой помощи у МВФ и стран «большой семерки».

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии. По его словам, с начала спецоперации гражданской и военной инфраструктуре Украины был нанесен ущерб в размере $270 млрд. Кроме того, за последний месяц расходы украинской администрации превысили доходы на $2,7 млрд, и этот разрыв продолжает расти.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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