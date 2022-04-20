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МВФ спрогнозировал рост дефицита бюджета Украины до 17,8% ВВП

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Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Такой прогноз 20 апреля дал Международный валютный фонд (МВФ).

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Согласно мониторингу, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023 — 13,1% ВВП, 2024 — 11,9%, 2025–2026 годы — 10,9–10,8%. В 2027 году, по оценкам МВФ, дефицит упадет ниже 10% и составит 9,3% ВВП.

Фонд отмечает, что речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании. На Украине в последние годы он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако ранее был выше за счет, в частности, дефицита компании «Нафтогаз Украины».

В МВФ уточнили, что первичный дефицит госбюджета Украины в этом году, согласно ожиданиям, вырастет до 13,4% с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3%, в 2024-м — до 5,8%, в 2025 году — до 4,9%, в 2026-м — до 5,2%, в 2027-м — до 4,1% ВВП.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что Украина просит $50 млрд финансовой помощи у МВФ и стран Большой семерки. Как сообщил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, дефицит бюджета составляет $7 млрд в месяц.

До этого, 16 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ВВП Украины может сократиться на 30–50%. Он добавил, что давать окончательные прогнозы пока рано, подчеркнув, что ситуация зависит от хода боевых действий и влияния конфликта на экономическую жизнь Украины.

Марченко призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит государственного бюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии. По его словам, с начала спецоперации гражданской и военной инфраструктуре Украины был нанесен ущерб в размере $270 млрд. При этом подавляющее большинство производств было полностью или частично выведено из строя.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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