На Украине спрогнозировали падение ВВП до 50%

ВВП Украины может сократиться на 30–50% из-за спецоперации России по защите Донбасса. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил 16 апреля в интервью Национальной общественной телерадиокомпании страны.

«Оценки Всемирного банка, Министерства экономики и наши совпадают: от 30 до 50% ВВП могут быть потеряны», — сказал Марченко.

Он добавил, что давать окончательные прогнозы пока рано, подчеркнув, что ситуация зависит от хода боевых действий и влияния конфликта на экономическую жизнь Украины.

Ранее, 12 апреля, Марченко призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит государственного бюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии. По его словам, с начала спецоперации гражданской и военной инфраструктуре Украины был нанесен ущерб в размере $270 млрд. При этом подавляющее большинство производств было полностью или частично выведено из строя.

Кроме того, за последний месяц расходы украинской администрации превысили доходы на $2,7 млрд, и этот разрыв продолжает расти. Как отметил министр финансов, закрыть такую брешь в бюджете самостоятельно не представляется возможным.

10 апреля Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП Украины сократится на 45,1% в 2022 году. В опубликованном докладе отмечалось, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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